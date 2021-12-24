Суд вынес обвинительные приговоры еще четырем фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Суд в Кемерово приговорил к лишению свободы на срок от семи до 18 лет еще четверых фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

На очередном судебном заседании по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» на скамье подсудимых оказалась экс-глава Госстройнадзора Танзиля Комкова, ее сын Эдуард , бывшая заместитель начальника инспекции стройнадзора Светлана Шенгерей и руководитель компании, проводившей реконструкцию здания под торговый центр, Никита Чередниченко.

По данным агентства, Комкову приговорили к 18 годам лишения свободы колонии общего режима и штрафу в размере 80 миллионов рублей, также ее лишили права занимать должности на госслужбе сроком на 12 лет.

Эдуарда Комкова приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 70 миллионов рублей.

Светлане Шенгерей назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Чередниченко приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 70,5 миллиона рублей.

По данным следствия, Танзиля Комкова вместе с сыном Эдуардом и директором ООО «ИСК «Ресурс» Никитой Чередниченко получила в 2013–2014 годах семь миллионов рублей от застройщика. Взамен Комкова не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания. После этого Комкова и ее подчиненная Светлана Шенгерей вновь закрыли глаза на правонарушения, которые были снова обнаружены в ходе инспекции при реконструкции ТЦ.

Сама Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, после чего Комкова утвердила акт. После этого здание «Зимней вишни» было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхних этажах здания, где были расположены детские зоны и кинозалы. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Торговый центр был демонтирован в августе 2018 года. В рамках расследования уголовного дела были арестованы 15 человек.

Рассматривать дело о пожаре в кемеровском ТЦ начали в суде в мае 2019 года. Его фигурантами стали восемь человек, среди которых генеральный директор «Зимней вишни» Надежда Судденок, генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и технический директор комбината Георгий Соболев.

12 мая 2021 года руководство торгового центра частично признало вину в деле о пожаре.