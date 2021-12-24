Глава МИД Турции заявил об опасной напряженности в отношениях между РФ и НАТО

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Напряжение, которое возникло в отношениях между Москвой и НАТО, достигло «опасного уровня». Такое мнение в пятницу, 24 декабря, выразил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что турецкая сторона не будет игнорировать отношения с Киевом.

— Мы не будем игнорировать наши принципы и тесные отношения с Украиной только потому, что у нас обширные отношения с Россией, — сказал глава ведомства в интервью телеканалу TRT.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Политолог Сергей Станкевич высказал мнение, что это предложение Эрдогана будет проигнорировано Москвой. По его мнению, Эрдоган действует так ради личной выгоды, но наличие посредника будет шагом признания между Украиной и РФ межгосударственной войны.