В США заявили о возможности ударить по России с Черного моря

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США способны нанести удар по России с Черного моря, если она вторгнется на Украину. Об этом заявил американский журналист Крис Осборн в пятницу, 24 декабря.

— Тяжелая и точная огневая мощь, такая как ракеты Tomahawk, запускаемые с подводных лодок и кораблей, может нанести огромные разрушения российским войскам вдоль украинской границы, — рассказал публицист.

Вашингтону, по его мнению, следует также использовать авианосцы F-35 моделей C и В. Главной целью подобной операции он называет отвлечение внимания Москвы в случае «удара» по Украине.

Американский флот, вероятно, имеет превосходство над российским, предположил журналист. При этом высадка морской пехоты способна привести к конфликту на два фронта, приводит слова Осборна National Interest.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.