Обнародованы спутниковые снимки российской армии около границ Украины

Фото: Минобороны РФ

Спутниковые фотографии компании Maxar Technologies якобы свидетельствуют о том, что Россия стянула войска к границам с Украиной. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 24 декабря.

— На изображениях показана база в Крыму. Спутниковое изображение той же базы показало, что по состоянию на 13 декабря она была наполовину пуста, — говорится в сообщении.

Позднее на данный объект якобы прибыли несколько сотен БТР, а также танки и средства ПВО, отмечает Reuters.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Москва в свою очередь заявляла, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент России Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.