Доказательства соучастия экс-сотрудников ИВС в побеге в Истре не получены

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По итогам расследования правоохранителям не удалось найти доказательств умышленного соучастия бывших сотрудников ИВС в Истре, которые обвиняются по делу о побеге заключенных. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил руководитель главного следственного управления СК по Подмосковью Александр Стариков.

— Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, — таких доказательств не получили, — сказал он в интервью на телеканале «Россия 24».

Он уточнил, что следствие обладает достаточными доказательствами халатного отношения бывших сотрудников изолятора к своим обязанностям.

2 декабря прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий бывшими сотрудниками ИВС, из которого сбежали пять человек.

Побег из ИВС в подмосковной Истре

Массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

В понедельник, 13 сентября стало известно, что Александра Мавриди задержали в столице. Задержание произошло на Дубравной улице в столичном районе Митино в Северо-Западном административном округе (СЗАО).

Сначала преступник оказывал сопротивление, однако сотрудники его обезвредили и доставили в территориальное подразделение Следственного комитета РФ.

14 сентября ему предъявили обвинение в побеге.