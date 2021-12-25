Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Доказательства соучастия экс-сотрудников ИВС в побеге в Истре не получены

Полина Долганова

Происшествия
Доказательства соучастия экс-сотрудников ИВС в побеге в Истре не получены
Фото: Вечерняя Москва

По итогам расследования правоохранителям не удалось найти доказательств умышленного соучастия бывших сотрудников ИВС в Истре, которые обвиняются по делу о побеге заключенных. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил руководитель главного следственного управления СК по Подмосковью Александр Стариков.

— Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, — таких доказательств не получили, — сказал он в интервью на телеканале «Россия 24».

Он уточнил, что следствие обладает достаточными доказательствами халатного отношения бывших сотрудников изолятора к своим обязанностям.

2 декабря прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий бывшими сотрудниками ИВС, из которого сбежали пять человек.

Побег из ИВС в подмосковной Истре

Массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

В понедельник, 13 сентября стало известно, что Александра Мавриди задержали в столице. Задержание произошло на Дубравной улице в столичном районе Митино в Северо-Западном административном округе (СЗАО).

Сначала преступник оказывал сопротивление, однако сотрудники его обезвредили и доставили в территориальное подразделение Следственного комитета РФ.

14 сентября ему предъявили обвинение в побеге.

Читайте также:
Истра Следствие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте