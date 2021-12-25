Мясников назвал причину низкой смертности от «омикрон»-штамма на Западе

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Низкие показатели смертности от штамма коронавирусной инфекции «омикрон» в странах Запада можно объяснить высокими темпами вакцинации от COVID-19. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.

По его словам, количество летальных исходов от «омикрона» во Франции, в Штатах, в Великобритании и Израиле оценивается в промежутке от 0,1 до 0,4 процента.

— Кажется, что «омикрон» правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации, — написал специалист.

Он также добавил, что в указанных государствах к настоящему моменту было привито около 60–70 процентов граждан от общего числа населения.

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25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

По данным ВОЗ, по состоянию на 24 декабря новую мутацию коронавирусной инфекции «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные говорят о том, что «омикрон» имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезным. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.