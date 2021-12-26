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Иммунолог назвал категории людей, которые могут умереть спустя время после COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог назвал категории людей, которые могут умереть спустя время после COVID-19
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Некоторые категории россиян, которые переболели COVID-19, имеют повышенные риски умереть из-за инфаркта, инсульта или оторвавшегося тромба. Об этом в субботу, 25 декабря, рассказал иммунолог, кандидат медицинский наук Николай Крючков.

Эксперт подчеркнул, что в группе риска находится три категории граждан — пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто тяжело перенес коронавирусную инфекцию.

Он отметил, что часто встречается то, что у перечисленных категорий людей после выздоровления может наблюдаться слабость, нарушения работы сердца, мозговой деятельности, нервной системы и психики.

— Самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать. Особенно, если человек не находится на интенсивном лечении. В результате проходит 3-4 месяца, и человек умирает, — объяснил специалист в беседе с URA.RU.

Врач заключил, что подобные случаи летального исхода не попадают в статистику смертей в результате заражения коронавирусом.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о появлении случаев заражения штаммом «омикрон» на территории России.

— Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев, поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом «омикрон», — сказал министр.

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По состоянию на 24 декабря «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные ВОЗ говорят о том, что новая мутация имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезной. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.

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