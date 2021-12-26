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СМИ: Представители России и Германии проведут встречу по Украине

Виктория Храменкова

Политика
СМИ: Представители России и Германии проведут встречу по Украине
Фото: Пресс-служба Совфеда

В начале 2022 года высокопоставленные чиновники Германии и России проведут личную встречу, которая будет касаться ситуации на Украине. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ.

Известно, что во время встречи представители стран попытаются снизить политическую напряженность вокруг конфликта на Украине. Также отмечается, что в Берлине больше, чем в Вашингтоне, сомневаются в намерении России предпринимать в отношении Украины агрессивные действия.

Кроме этого, собеседники сообщили, что Германия нацелена на скорейшую реактивацию нормандского формата с участием ФРГ, России, Франции и Украины, передает агентство.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов сообщил, что решения России и западных стран по поводу Украины не будут иметь эффекта, если их не признают сами украинцы.

21 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами в восточной части Украины. По его словам, на учениях военные НАТО отрабатывают варианты применения коалиций против России с участием грузинских, украинских и молдавских военных.

28 октября постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ОБСЕ должна отреагировать на применение Украиной ударного беспилотника в Донбассе. Полеты любых видов беспилотников, за исключением аппаратов ОБСЕ, не допускаются в рамках мер по усилению «режима тишины», уточнил он.

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