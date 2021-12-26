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Эксперт сообщил, что «омикрон»-штамм начинает очень быстро вытеснять «дельту»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт сообщил, что «омикрон»-штамм начинает очень быстро вытеснять «дельту»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» начал очень быстро вытеснять вариант COVID-19 «дельта». Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

— По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что «омикрон» очень быстро начинает вытеснять «дельту», — сказал специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Он также опроверг версию о том, что «омикрон» может стать живой вакциной.

До этого вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что «омикрон»-штамм может представлять собой живую вакцину, которую создала природа.

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25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

По состоянию на 24 декабря «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные ВОЗ говорят о том, что новая мутация имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезной. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.

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