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Эксперты объяснили, как зимой защитить телефон от поломки

Георгий Соланович

Технологии
Эксперты объяснили, как зимой защитить телефон от поломки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эксперты дали советы по защите смартфонов от поломки в зимнее время.

Зимой у большинства телефонов некорректно работает сенсорный экран, а заряд батареи исчезает очень быстро. Эксперты советуют не давать телефону сильно охлаждаться. Для этого можно носить средство связи во внутренних карманах верхней одежды.

Уточняется, что если у телефона быстро садится заряд, то лучшим вариантом для владельца будет заменить аккумулятор.

Вернувшись домой с улицы, не рекомендуется заряжать смартфон сразу, передает Пятый канал. Эксперты советуют подождать около часа, для того чтобы температура средства связи достигла комнатной, и только после этого подключить к зарядке.

22 декабря медицинские специалисты дали советы, как избежать обморожения. Заслуженный врач России Андрей Кабычкин посоветовал перед выходом на улицу не только закутывать открытые участки тела, но и обрабатывать кожу жирным кремом. Чтобы избежать переохлаждения, он посоветовал согреваться изнутри: выпить что-то горячее, например суп или чай. При этом не стоит пить алкогольные напитки.

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