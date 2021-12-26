Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Температура в новогоднюю ночь в Москве будет колебаться от минус 1 до минус 6 градусов. Об этом на своей странице в Instagram заявил сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что в первый день 2022 года в городе потеплеет и столбики термометров покажут ноль градусов.

— В последний день декабря и в новогоднюю ночь столбики термометров будут колебаться от минус 1 до минус 6 градусов, а первым январским днем потеплеет до нулевой отметки, — рассказал сотрудник центра «Фобос» в Instagram.

Уточняется, что столь приятная погода в канун новогодних праздников обязана «дыханию Атлантики».

Самым холодным днем последней недели 2021 года станет среда — температура понизится до минус 20 градусов.

26 декабря «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за образования гололедицы. Предупреждение будет действовать до 23:00 понедельника, 27 декабря. Городские службы Москвы уже приступили к механизированной очистке дорог и тротуаров от снега.