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«Перепады давления»: синоптики сообщили о погоде в Москве 27 декабря

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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«Перепады давления»: синоптики сообщили о погоде в Москве 27 декабря
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В понедельник, 27 декабря, несмотря на рост атмосферного давления влияние циклона еще сохранится: в юго-западной части этого атмосферного вихря местами пройдет небольшой снег. Ожидается облачная погода с прояснениями.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус девять–семь градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне одиннадцать–шести градусов мороза.

Ветер будет дуть западный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что перепады атмосферного давления довольно ощутимы для метеозависимых людей. Содержание кислорода в пределах нормы.

Такие внешние условия с выраженными междусуточными колебаниями метеопараметров оказывают негативное влияние почти на всех людей, имеющих хронические заболевания или же не восстановившихся после перенесенных в недавнем прошлом острых заболеваний, лиц с синдромом хронического переутомления осложненных повышенной метеочувствительностью. При этом выраженность симптомов ухудшения самочувствия и обострения болезни протекает тяжелее при резких, быстрых изменениях погодных условиях.

Повысить сопротивляемость организма к простудным заболеваниям и неблагоприятным факторам внешней среды помогут простые правила: необходим полноценный отдых и сон; соблюдать режим дня, при любой погоде стараться больше двигаться, прогулки, даже небольшие, улучшают состояние сосудистой и кислородной функции организма; принимать адаптогены растительного происхождения, лекарственные препараты, назначенные врачом при лечении основного заболевания.

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение действует до 12:00 вторника, 28 декабря.

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