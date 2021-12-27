Сервису «Моя семья» исполнился один год

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сервису Главархива Москвы «Моя семья», позволяющему гражданам узнать сведения о своих предках, исполнился один год. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.

«Моя семья» был запущен в декабря 2020 года. На сайте сервиса содержатся более семи миллионов страниц из всех метрических книг московского Главархива. Граждане зачастую обращаются в архив с целью узнать семейную историю до 1917 года.

Изначально на сайте содержались данные из метрических книг более 1400 храмов – аналогии современных ЗАГСов. Позже в архиве появились записи и других конфессий: исламские, иудейские, католические и евангелическо-лютеранские книги, а также ревизские сказки – аналоги современных переписей населения, и исповедные ведомости.

Связано это, прежде всего, с интересом граждан других государств: сервисом «Моя семья» пользуются жители 50 стран. Иностранцы составляют 10% от общего количества пользователей архива.

26 декабря проекту Главархива Москвы и городской Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости «Уникальные документы» исполнился год. Всего за это время Главархив предоставил москвичам доступ к 365 уникальным документам.