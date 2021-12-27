«Скандинавская еврозима»: Тишковец рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Погода в Москве в новогоднюю ночь будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта, связанного со скандинавским североатлантическим циклоном. Об этом сообщил сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что жителей города в ночь с 31 декабря на 1 января ждет облачная погода с небольшим количеством снежных осадков. Температура будет колебаться от минус 3 до минус 6 градусов, что на пять градусов выше нормы.

Тишковец сравнил погодные условия в Москве с комфортным морским климатом в скандинавских столицах — Осло, Хельсинки и Стокгольме.

— Погоду в российской столице в первую январскую ночь можно охарактеризовать как еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами, — заключил сотрудник центра «Фобос» в своем Instagram.

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 1 января 2022 года, несмотря на сильный туман и снег, ночью и днем в Москве прогнозируется от минус одного до плюс одного градуса. Правда, плюсовые значения продержатся всего пару дней, а уже с 3 января холода и низкие температурные показатели снова вернутся в Москву.

Ранее «желтый» уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение действует до 12:00 вторника, 28 декабря.