Правит как совхозом: политолог объяснил, что изменят поправки к Конституции Белоруссии

Фото: Pixabay / jorono

Изменения в Конституции Белоруссии, предложенные президентом Александром Лукашенко, решают политические вопросы, главный из которых — обновление. Но ждать быстрого изменения жизни народу не стоит, считает научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

— Батька царствует четверть века, и в действительности это не так уж плохо. А людям кажется, что может быть и лучше. Не всем, но какой-то части населения. И он говорит: «Давайте изменим основной закон, а не фамилии». При этом он правит страной в ручном режиме и законы ему не мешают, за исключением прямых запретов, — отметил эксперт.

С точки зрения политолога, Лукашенко руководит Белоруссией посредством таких же методов, как и в совхозе: приходит, принимает решение и озвучивает его окружающим. И сейчас он задумался о модернизации государственных институтов. Но в данном случае большого эффекта от этого процесса ожидать не стоит, уверен собеседник «ВМ».

— Пока существует Батька, этими институциями он будет распоряжаться так, как считает нужным, — пояснил Журавлев.

Для маленькой страны, наподобие Белоруссии, в целом пока ручное управление эффективнее, чем институциональное, но у него есть пределы, считает специалист. Переход к Всебелорусскому народному собранию эту ситуацию может изменить в пользу институций, но, пока вся власть сосредоточена в руках Лукашенко, это вряд ли получится сделать.

В понедельник, 27 декабря, в Белоруссии был опубликован законопроект о поправках к Конституции. Согласно документу, президент избирается сроком на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Кроме того, президент лишается права издавать декреты, имеющие силу закона.

Также меняются полномочия Всебелорусского собрания. Оно теперь становится высшим представительным органом страны и будет включать представителей законодательной, исполнительной и судебной власти и гражданского общества (вместе не более 1200 человек), избираться на 5 лет и собираться не реже раза в год. Среди его полномочий будет введение чрезвычайного или военного положения в случае бездействия президента. Помимо всего прочего, собрание будет принимать решение, разрешить ли президенту отправлять военных за пределы Белоруссии.

Сам президент в случае сложения полномочий сможет занять пост руководителя Всебелорусского собрания, говорится на сайте главы государства. Будет ли принята новая Конституция, решит народ Белоруссии. Референдум об изменениях в основном законе пройдет в начале 2022 года.