Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

QR-коды для посещения кафе и ресторанов отменили в Свердловской области до 15 января

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
QR-коды для посещения кафе и ресторанов отменили в Свердловской области до 15 января
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Свердловской области отменили QR-коды для посещения заведений общественного питания, салонов красоты, детских комнат и спортзалов до 15 января следующего года. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев в понедельник, 27 декабря.

Он отметил, что ограничение также сняли и для бань, саун, прачечных, химчисток и отдельно стоящих объектов торговли.

При этом кинотеатры смогут работать в указанный период с заполняемостью до 100 процентов. Однако для этого всем посетителям необходимо будет иметь сертификаты о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, говорится в сообщении главы области на официальной странице в социальной сети Instagram.

До этого Куйвашев сообщил, что в Свердловской области отменили QR-коды для входа в торговые центры до 20 января. По словам губернатора региона, в преддверии праздников количество заболевших COVID-19 в регионе начало снижаться. Такое развитие событий он назвал настоящим новогодним подарком.

Месяц назад власти Свердловской области рассматривали возможность запрета продажи алкоголя в области без QR-кода. Кроме этого, вице-губернатор Павел Креков заявил о возможном расширении списка учреждений с входом по QR-коду. Так, например, он рекомендовал ограничить посещение храмов без соответствующих кодов. При этом в настоящее время из-за снижения количества заболевших некоторые ограничения могут быть отменены.

Читайте также:
Общепит QR-коды Свердловская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте