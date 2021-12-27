QR-коды для посещения кафе и ресторанов отменили в Свердловской области до 15 января

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В Свердловской области отменили QR-коды для посещения заведений общественного питания, салонов красоты, детских комнат и спортзалов до 15 января следующего года. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев в понедельник, 27 декабря.

Он отметил, что ограничение также сняли и для бань, саун, прачечных, химчисток и отдельно стоящих объектов торговли.

При этом кинотеатры смогут работать в указанный период с заполняемостью до 100 процентов. Однако для этого всем посетителям необходимо будет иметь сертификаты о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, говорится в сообщении главы области на официальной странице в социальной сети Instagram.

До этого Куйвашев сообщил, что в Свердловской области отменили QR-коды для входа в торговые центры до 20 января. По словам губернатора региона, в преддверии праздников количество заболевших COVID-19 в регионе начало снижаться. Такое развитие событий он назвал настоящим новогодним подарком.

Месяц назад власти Свердловской области рассматривали возможность запрета продажи алкоголя в области без QR-кода. Кроме этого, вице-губернатор Павел Креков заявил о возможном расширении списка учреждений с входом по QR-коду. Так, например, он рекомендовал ограничить посещение храмов без соответствующих кодов. При этом в настоящее время из-за снижения количества заболевших некоторые ограничения могут быть отменены.