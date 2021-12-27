МЧС рассказало о поисках совершившего жесткую посадку Ми-2 в Удмуртии

Фото: Минобороны РФ

Спасатели по-прежнему занимаются поисками вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС в понедельник, 27 декабря.

— Поиски продолжаются, — приводит сообщение ТАСС.

27 декабря вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска.

К месту падения в настоящее время выдвинулись спасатели. На борту находились два человека, они вышли на связь.

По факту инцидента проверку инициировали в СК. Командир судна сообщил о нештатной ситуации перед потерей связи. Следователи выехали на место инцидента с целью выяснения обстоятельств происшествия.