Доктор Мясников заявил о скором росте заболеваемости «омикроном» в России

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Врач и телеведущий Александр Мясников дал прогноз о том, когда в России начнется рост заболеваемости «омикрон»-штаммом COVID-19. Он считает, что это может произойти после того, как волна нового штамма пойдет на спад в европейских странах.

— В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости «омикроном» у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнется и у нас, — написал врач в понедельник, 27 декабря, в своем Telegram-канале.

Также Мясников отметил, что волны коронавируса в РФ и Европе по неизвестной причине движутся в противофазе.

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Мясников ранее рассказал, как защититься от следующей волны коронавируса. Вакцинация способна защитить переболевших коронавирусом даже от нового штамма «омикрон», заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он напомнил, что выработка иммунитета организмом начинается только через три недели после получения второго компонента.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

По состоянию на 24 декабря «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные ВОЗ говорят о том, что новая мутация имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезной. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.