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«Все краше и краше»: Муцениеце порадовала фанатов новым фото в Instagram

Георгий Соланович

Общество
«Все краше и краше»: Муцениеце порадовала фанатов новым фото в Instagram
Фото: instagram/agataagata

Российская артистка Агата Муцениеце порадовала публику своим новым фото. В своем Instagram она опубликовала фотографию, где позирует с бокалом в руках, в черном пиджаке и синем платье.

— Бесконечные дедлайны и попытки все успеть, всех поздравить и себя не забыть, приводят к тому, что начинаешь мечтать о волшебном джинне, который позволит отдохнуть и отвлечься, — пишет артистка в социальной сети.

Фанаты Муцениеце отметили не только ее старание оставаться позитивной в сложные времена, но и прекрасную фигуру артистки.

«Богиня», «Показала, как выглядеть соблазнительно в лаконичном наряде», «Самая красивая на свете», — отметили подписчики в Instagram.

12 ноября Муцениеце призналась, что бывший муж Павел Прилучный был очень ревнивым в их союзе. Однако сама актриса заявляет, что никогда не беспокоилась за экранных избранниц своего партнера. Актриса отметила, что на площадке нет места для романтики, поскольку артисты просто исполняют свои роли под пристальным наблюдением съемочной группы.

11 ноября актриса высказалась о бывшем супруге Павле Прилучном. Артистка сообщила, что готова сняться с ним в одном фильме.

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