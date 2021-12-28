«Еще есть иголки»: менеджер подтвердила выписку Соловьева из больницы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Фигуриста Дмитрия Соловьева выписали из больницы после избиения в Москве. Об этом сообщила его менеджер Елена Болотова во вторник, 28 декабря.

— Он сам очень просил об этой выписке, врачи пошли навстречу. Делается все возможное, чтобы он принял участие в ледовых шоу в ближайшее время, но здесь ему потребуется поддержка врачей, которые будут находиться с ним, — рассказала представитель.

У фигуриста еще есть иголки в теле, поэтому ситуация остается серьезной, приводит слова Болотовой РИА Новости.

Нападение на фигуриста Соловьева

21 декабря 32-летний фигурист Дмитрий Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. Вскоре полиция задержала подозреваемых в избиении спортсмена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Также стало известно, что один из нападавших на Соловьева — 17-летний студент Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) при Минюсте, его зовут Владислав. Минувшим летом его зачислили на первый курс по специальности «судебная и прокурорская деятельность».

Позже Соловьев сам рассказал о том, как на него напали. По словам спортсмена, он вышел на улицу на минуту позже своей девушки и ее подруги. Там он увидел, что незнакомые молодые люди нецензурно выражаются и пристают к девушкам. Спортсмен попросил ребят не выражаться и вести себя прилично. В ответ на это двое парней начали «резко хамить и отвечать резким образом». 22 декабря молодой человек, задержанный за драку с Соловьевым, рассказал о произошедшем и принес извинения за оскорбления.