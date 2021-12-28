Путин уволил Якунина с должности заместителя директора ФСИН

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин уволил заместителя директора ФСИН Анатолия Якунина.

— Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний, — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается на портале правовой информации.

25 ноября Путин назначил директором ФСИН Аркадия Гостева. До назначения он занимал должность заместителя главы МВД.

26 ноября Волжский суд Саратова арестовал до 25 января бывшего главу Областной туберкулезной больницы № 1 УФСИН Павла Гаценко по делу о пытках. В октябре СК возбудил еще четыре уголовных дела по факту пыток заключенных.

20 декабря сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, который призван ужесточить положения УК, устанавливающие ответственность за пытки, организованные представителями власти. Внимание депутатов, как уточняется, привлекли ставшие недавно достоянием общественности факты применения пыток сотрудниками ФСИН к заключенным.