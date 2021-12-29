Путин и Лукашенко проведут встречу в Санкт-Петербурге

Фото: Администрация президента РФ

В среду, 29 декабря, состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко. Отмечается, что она пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме этого, данные планы подтвердила пресс-служба Александра Лукашенко.

— Президенты могут обсудить актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами, — передает ТАСС слова белорусской стороны.

Во вторник, 28 декабря, сообщалось, что Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите глав СНГ. Соответствующая публикация была размещена на официальном сайте белорусского президента.

Последние очные переговоры Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко прошли 9 сентября. Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласовал все 28 программ по Союзному государству. По его словам, это придаст мощный импульс и стимул дальнейшему росту экономик двух стран, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, а также поможет в создании дополнительных рабочих мест.