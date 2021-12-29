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«Посмотрим»: Байден прокомментировал предстоящую встречу с Путиным

Виктория Храменкова

Политика
«Посмотрим»: Байден прокомментировал предстоящую встречу с Путиным
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не отрицает возможность проведений личной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил пресс-пул Белого дома

— Посмотрим, — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он лично встречаться с Путиным в январе, передает агентство Reuters.

26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина и Джо Байдена наладился диалог. Песков также добавил, что расхождение во мнениях не означает неуважение. Когда между собой общаются лидеры двух крупнейших государств мира, утверждает пресс-секретарь, иного тона у разговора быть не может.

7 декабря, президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Формат беседы был закрытым от журналистов. В ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Позднее Путин подвел итоги встречи. Он подчеркнул, что для налаживания дипломатических отношений между Россией и США необходимо сохранять диалог. Глава государства также отметил, что в скором времени российская сторона разработает и направит США свои предложения по вопросу кибербезопасности.

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