Новак рассказал, при каком условии Россия увеличит поставки газа в Европу

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Для того, чтобы удовлетворить спрос на газ в Европе, Россия готова увеличивать добычу и поставку газа. Однако для этого необходимы долгосрочные контракты. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что у страны есть ресурсная база, которая позволит обеспечить спрос у потребителей в Европе.

— Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса. «Газпрому» нужны долгосрочные контракты, потому что для увеличения добычи требуются большие инвестиции, которые должны окупаться в длительном периоде, — объяснил Новак в беседе с РБК.

Кроме этого, он считает, что рост цен на газ в Европе завершится тогда, когда будет сформировано достаточное предложение.

Также в этом интервью Новак заявил, что рост цен на газ в Европе связан с отказом от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль.

21 декабря стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. Цена январских фьючерсов по индексу TTF зафиксировалась на отметке 1800 долларов на момент открытия сессии. При этом в 18:00 по московскому времени стоимость топлива достигла 2187 долларов за тысячу кубометров.

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.