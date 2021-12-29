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Воробьев сообщил, что в Подмосковье может появиться легкорельсовый транспорт

Ирина Игнатенко

Общество
Воробьев сообщил, что в Подмосковье может появиться легкорельсовый транспорт
Фото: mosreg.ru

В Подмосковье может появиться легкорельсовый транспорт. Об этом на встрече с представителями СМИ рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, подобный проект планировали реализовать в области еще несколько лет назад — в регионе есть необходимые территории для строительства линий под трамваи. Кроме того, возможна и связь со строителями столичного метро.

— Когда-то было одно метро в Красногорске, а теперь новая ветка тянется. Эта тема и в Балашихе, и в Мытищах, и в Ленинском округе актуальна, — пояснил губернатор.

По его словам, в настоящее время обсуждается возможность создания линии в Домодедове, Ленинском округе и Подольске.

Начать строительство первого участка планировалось в позапрошлом году. Но реализация проекта была приостановлена. На сегодняшний день продолжается поиск инвесторов, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области будет составлен рейтинг водителей автобусов. Он также отметил, что уже сейчас в Московской области закупается по пятьсот автобусов в год.

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