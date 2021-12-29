Депутат Госдумы рассказал, что следовало сделать родителям погибшего в Дубне школьника

Фото: Пресс-служба Госдумы

Утром 29 декабря стало известно, что пропавший в Дубне школьник насмерть замерз на улице. Координатор поискового отряда «ЛизаАлерт», депутат Госдумы РФ VIII созыва Олег Леонов рассказал «Вечерней Москве», что следовало сделать родителям погибшего ребенка для того, чтобы избежать трагедии.

Комментируя произошедшее, Леонов заявил корреспонденту «ВМ», что родители ребенка должны были снабдить его телефон специальной программой.

— У этого ребенка были особенности развития. Он не совсем такой, как все. Родители, понимая, что у него есть особенности развития, должны были предпринять определенные меры. У ребенка должен был быть заряженный мобильный телефон с программой, отслеживающей его местонахождение, — сказал собеседник «ВМ».

Также Леонов рассказал о трех основных правилах, которыми должен руководствоваться каждый потерявшийся ребенок. По его словам, первое и самое главное — ребенок должен знать телефон родителей и позвонить им. Второе — в случае если нет связи с родителями, необходимо звонить в службу «112».

— И третье — потерявшийся ребенок может получить помощь в рамках проекта «Островок безопасности» в магазинах нескольких торговых сетей («Пятерочка», «Перекресток», «ВкусВилл», а также в Сбербанке — прим. «ВМ»). Ребенок может туда прийти и сказать: «Я потерялся». А дальше действовать будут сотрудники «ЛизыАлерт», — рассказывает Леонов.

Также специалист рекомендует потерявшимся детям оставаться на месте, если оно многолюдное. Просить помощь в первую очередь стоит у полиции, а затем у сотрудников расположенных поблизости магазинов.

— Попросить помощь можно не у каждого. Полицейский, родители с маленькими детьми, продавцы — это безопасные взрослые. Просто обратиться к дяде и сказать «я потерялся» может быть небезопасно, — заключил собеседник «ВМ».

Всю основную информацию по замершем в Дубне 11-летнем школьнике читайте в специальном материале «ВМ».