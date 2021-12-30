Следствие просит продлить запрет определенных действий блогеру Хованскому до 8 февраля

Фото: YouTube / Юрий Хованский

Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма, до 8 февраля. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

— Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому, срок — до 8 февраля, — говорится в сообщении.

Днем ранее, 29 декабря, Хованского выпустили из СИЗО под запрет определенных действий. В этот раз за смягчение меры выступило следствие.

Дело Хованского

Хованского задержали 10 июня по подозрению в оправдании терроризма. По информации следствия, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая содержала признаки публичных призывов к осуществлению актов терроризма.

Кроме того, экспертиза обнаружила в словах блогера оправдание терроризма и его пропаганду, а также угрозы по национальному признаку и призывы к насильственным действиям. 23 июля он через другого блогера передал письмо, где извинился за песню, из-за которой его привлекли к уголовной ответственности.

Блогер назвал песню «отвратительной» и «ужасной ошибкой», а также принес всем «глубочайшие извинения». 13 октября в ходе судебного заседания Хованский рассказал, что в СИЗО он не может спать, есть и нормально работать.

Обвинения следствия в том, что он может скрыться от правосудия за границей, блогер назвал «голословными». В ноябре суд продлил арест Хованского до 8 января 2022 года.