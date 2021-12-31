Депутат Рады предрек разгром Украине в войне с РФ менее чем за десять минут

Фото: president.gov.ua

Россия разгромит Украину менее чем за десять минут, уничтожив ключевые пункты управления государством, даже не заходя на ее территорию. Такое мнение высказал бывший глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

Он отметил, что ВСУ при этом потеряет те немногие признаки современности, которые в настоящее время у них есть.

— Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война, — заявил Волошин в эфире телеканала UkrLife.

Бывший глава украинского МИД заявил о невозможности «большой войны» с РФ. В настоящий момент между украинской и российской сторонами наблюдается снижение уровня «напряженности». Из-за этого «большая война» между государствами невозможна, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник, 27 декабря.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.