Свыше 200 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В трех столичных аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Домодедово задержали 27 рейсов и 3 отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержали 12 рейсов и 153 отменили. А в аэропорту Внуково задержаны 17 рейсов и 5 отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

29 декабря пресс-служба аэропорта Шереметьево заявила, что с четверга, 30 декабря, терминал F международного аэропорта Шереметьево будет закрыт на неопределенный срок. Уточняется, что с даты закрытия в терминале будут проходить технологические работы.

Ранее эксперт Роман Гусаров объяснил «Вечерней Москве», кто будет платить за задержку авиарейса. По его словам, санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить. Также предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов.

В длинные новогодние каникулы россияне традиционно отправляются в долгожданный отпуск. Эксперты сервиса «Яндекс.Путешествия» проанализировали данные по поиску и бронированию билетов и нашли самые дорогие заказы.

До этого сообщалось, что после новогодних праздников стоимость туров значительно снизится. При этом наиболее ощутимой разница будет на путевки в Мексику, Кубу и Доминикану.