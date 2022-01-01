Появились подробности инцидента с молодежной сборной России по хоккею

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Игроков молодежной сборной России сняли с рейса из-за отказа соблюдать масочный режим. У игроков сборной Чехии с собой было пиво. Об этом 1 января сообщило РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

— Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт, — цитирует его слова РИА Новости.

Игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт.

До этого сообщалось, что игроки молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков и Данила Юров останутся в Канаде на 10-дневный карантин из-за положительного теста на коронавирус.

После того как Мичкову пришел положительный результат теста на COVID-19, игра между Россией и Словакией на молодежном чемпионате мира по хоккею была отменена, а сборной России присудили техническое поражение.

Немногим позже в связи с большим количеством заражений коронавирусной инфекцией среди игроков Международной федерацией хоккея (IIHF) было принято решение о досрочной отмене МЧМ по хоккею.