Пушков заявил о стремлении американских дипломатов сорвать переговоры

Фото: Пресс-служба Совфеда

Американские дипломаты делают все, чтобы сорвать диалог между Россией и США. Таким мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, публикация списка антироссийских санкций должна сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. Этот список от президента США Джо Байдена требуют бывшие послы США в России.

— В этом и есть их главное предназначение, — заключил сенатор.

Он также отметил, что угрозы со стороны Америки новыми «адскими» санкциями не идут на пользу конструктивному диалогу о гарантиях безопасности, передает РИА Новости.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден разделил позицию российского коллеги Владимира Путина в вопросе гарантий безопасности для РФ в ходе их телефонного разговора, который состоялся в ночь на 31 декабря и продлился 50 минут.

В МИД РФ сообщили, что переговоры России и США о гарантиях безопасности в Женеве пройдут 10 января. Кроме того, 12 января пройдут консультации российской стороны с НАТО, а на следующий день назначена встреча представителей Москвы и ОБСЕ.

7 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.