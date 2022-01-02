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Молодежная сборная России по хоккею прилетела в Москву из Канады

Иван Юминов

Спорт
Молодежная сборная России по хоккею прилетела в Москву из Канады
Фото: Twitter / russiahockey

Молодежная сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мира. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 2 января.

— Молодежная сборная России по хоккею прилетела в Москву из Канады, где участвовала в чемпионате мира. 1 января молодежные сборные России и Чехии сняли с рейса из Калгари в немецкий Франкфурт-на-Майне за нарушение правил поведения, — отмечает РИА Новости.

1 января сообщалось, что игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт якобы из-за того, что игроки были в состоянии алкогольного опьянения.

Позже стало известно, российские игроки были сняты с рейса из-за нарушения масочного режима. Также в СМИ указали, что тренер Зубов курил на борту самолета.

До этого сообщалось, что игроки молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков и Данила Юров останутся в Канаде на 10-дневный карантин из-за положительного теста на коронавирус.

После того как Мичкову пришел положительный результат теста на COVID-19, игра между Россией и Словакией на молодежном чемпионате мира по хоккею была отменена, а сборной России присудили техническое поражение.

Немногим позже в связи с большим количеством заражений коронавирусной инфекцией среди игроков Международной федерацией хоккея (IIHF) было принято решение о досрочной отмене МЧМ по хоккею.

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