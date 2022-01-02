«Непростое время»: Зубов рассказал об инциденте в Канаде после МЧМ

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Сотрудники аэропорта в Калгари не обнаружили каких-либо нарушений после инцидента со снятием игроков молодежной сборной России по хоккею с рейса во Франкфурт. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Зубов в воскресенье, 2 января.

— В Канаде с масками строго, поэтому было принято решение вывести всех пассажиров в зал ожидания, затем разгрузили наш багаж. После этого вышли несколько сотрудников Air Canada, с которыми поговорил руководитель нашей делегации, — рассказал наставник.

Команда получила разрешение на следующий рейс, а сотрудники не выявили каких-либо нарушений, заверил он. После этого сборная добралась до Торонто, а оттуда — во Франкфурт, но игроки провели непростое время, приводит слова Зубова РИА Новости.

1 января сообщалось, что игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт якобы из-за того, что игроки были в состоянии алкогольного опьянения.

Позже стало известно, российские игроки были сняты с рейса из-за нарушения масочного режима. Также в СМИ указали, что тренер Зубов курил на борту самолета.

До этого сообщалось, что игроки молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков и Данила Юров останутся в Канаде на 10-дневный карантин из-за положительного теста на коронавирус.

После того как Мичкову пришел положительный результат теста на COVID-19, игра между Россией и Словакией на молодежном чемпионате мира по хоккею была отменена, а сборной России присудили техническое поражение.

Немногим позже в связи с большим количеством заражений коронавирусной инфекцией среди игроков Международной федерацией хоккея (IIHF) было принято решение о досрочной отмене МЧМ по хоккею.