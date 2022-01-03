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Глава Пентагона получил положительный тест на коронавирус

Виктория Храменкова

Общество
Глава Пентагона получил положительный тест на коронавирус
Фото: defense.gov/Lisa Ferdinando, DOD

Министр обороны США Ллойд Остин получил положительный тест на COVID-19. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает пресс-служба Пентагона.

— Я запросил тест сегодня после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске. Мои симптомы легкие, я следую указаниям моего врача. В соответствии с этими указаниями и согласно рекомендациям CDC я буду находиться дома на карантине в течение следующих пяти дней, — следует из сообщения.

Однако он подтвердил, что планирует присутствовать на ключевых встречах и обсуждениях в виртуальном режиме.

21 декабря президент США Джо Байден заявил, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» был обнаружен в Белом доме. Свои слова он объяснил тем, что в каждой организации Соединенных Штатов наблюдаются инфицированные новым штаммом. Белый дом не стал исключением, даже среди вакцинированных.

1 января профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис рассказал, что волна нового штамма коронавируса «омикрон» спадет к 20 февраля. Скорее всего, это будет последняя мутация COVID-19.

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