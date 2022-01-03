В МИД рассказали, что процесс сертификации «Северного потока — 2» может затянуться до лета

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, регламент процедуры сертификации позволяет затянуть процесс на многие месяцы. По этой причине сертификация газопровода может затянуться и до лета. Также дипломат отметил, что ситуация может осложниться из-за давления со стороны США.

— Почему бы не представить, что американцы скажут немцам: ни грамма российского газа по «Северному потоку» не покупать. Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу, — приводит слова Панкина РИА Новости.

До этого стало известно, что второй день подряд снижается транзит российского газа через территорию Украины в Словакию. Так, 2 января он сократился почти на 30 процентов.

В сентябре 2021 года было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2» в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время Газпром транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно. В конце декабря глава компании Алексей Миллер заявил, что новый газопровод полностью готов к началу эксплуатации.