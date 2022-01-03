Движение на проспекте Мира ограничат с 10 января в связи с проведением ремонтных работ

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

В связи с проведением ремонтных работ в Москве на проспекте Мира ограничат движение с 10 января. Об этом в понедельник, 3 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 10 января на проспекте Мира ограничат движение автомобилей связи с реконструкцией инженерных сетей. Обратите внимание, как будет организовано движение на время проведения работ, — говорится в сообщении ведомства.

Ниже опубликована схема ограничений с пояснениями.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что в связи с проведением строительных работ на объектах метро ограничат движение на Авиамоторной улице с 10 января по 23 апреля.

Также стало известно, что в связи с проведением праздничного богослужения на двух улицах рядом с храмом Христа Спасителя перекроют движение с 18:00 6 января до 03:00 7 января. Речь идет об участке улицы Волхонки и Соймоновского проезда.