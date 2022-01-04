Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию на российско-украинской границе

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В понедельник, 3 января, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Они обсудили важность сохранения координации усилий по ситуации на российско-украинской границе. Об этом рассказал официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Он отметил, что Блинкен и Чавушоглу также обсудили проблемы Африканского Рога и назначение Турцией спецпосланника для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией.

— Также в ходе разговора они затронули возможности для углубления двухстороннего сотрудничества, а также решение в качестве союзников по НАТО вопросов, представляющих взаимный интерес, — следует из письменного заявления Прайса, передает РИА Новости.

29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Политолог Сергей Станкевич высказал мнение, что это предложение Эрдогана будет проигнорировано Москвой. По его мнению, Эрдоган действует так ради личной выгоды, но наличие посредника будет шагом признания между Украиной и РФ межгосударственной войны.