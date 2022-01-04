Республиканцы США считают, что санкции против «СП—2» примут в скором времени

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Республиканская партия Соединенных Штатов Америки заявила, что в скором времени сенат примет законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток—2». Об этом в понедельник, 3 января, сообщает издание Politico, ссылаясь на источник.

Северный поток-2

— Сенаторы проголосуют по законопроекту о санкциях до 14 января. Документ предусматривает вступление в силу санкций в течение 15 дней после окончательного утверждения закона. При этом если президент откажется вводить санкции, то, согласно положениям документа, это может сделать Конгресс, — пишет издание.

Также известно, что для принятия данного законопроекта нужны 60 голосов и поддержка как минимум десяти демократов.

28 декабря постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. ЕС, как уверен он, не обладает четко выраженной позицией о проекте. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, заключил дипломат.

29 декабря глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитка газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.