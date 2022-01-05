Врач предупредил о риске бесконечной циркуляции штамма «омикрон»

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Южноафриканский штамм коронавируса «омикрон» может бесконечно циркулировать, передаваясь от человека к животным и обратно. Об этом рассказал научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По его словам, есть данные, свидетельствующие о том, что «омикрон» может передаваться от человека к грызунам. Если выясниться, что от животных вирус вновь сможет попадать в человеческую популяцию, это может привести к его бесконечной циркуляции и новой мутации.

Также врач отметил, что «омикрон» вытесняет другие штаммы COVID-19.

— Итоги секвенирования в Америке, в Великобритании показывают, что «омикрон» очень быстро вытесняет штамм «дельта». Но нужно время, чтобы окончательно сказать, вытеснит ли он предыдущую мутацию, — цитирует специалиста агентство ura.ru.

3 января СМИ сообщили, что новый штамм COVID-19 был выявлен на юге Франции. Уточняется, что его обнаружили у вернувшихся в страну путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в данной африканской стране. Отмечается, что у всех зараженных была выявлена «атипичная комбинация мутаций».