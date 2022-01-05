Протестующие захватили президентскую резиденцию в Алма-Ате

Фото: Telegram/zakon.kz

В Алма-Ате протестующие захватили резиденцию президента Казахстана. Об этом в среду, 5 января, сообщает портал zakon.kz.

Издание со ссылкой на очевидцев утверждает, что демонстранты ворвались в здание резиденции.

В то же время Telegram-канал KazTag сообщает, что в городе Атырау силовики начали переходить на сторону протестующих.

Несколькими часами ранее сообщалось, что в Алма-Ате протестующие ворвались в здание городской администрации. Они были вооружены арматурой, палками и щитами. Рядом со зданием были слышны звуки взрывов светошумовых гранат. После этого в здании акимата произошел пожар, кадры которого появились в Сети.

Видео: Telegram / zakon.kz

Позже заместитель акима Ержан Бабакумаров подтвердил информацию о штурме администрации. Он рассказал, что из здания удалось вывести сотрудников. Часть из них работает дистанционно.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.