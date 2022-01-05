Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана

Фото: Instagram / Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал главой местного Совета безопасности. Об этом лидер государства сообщил в среду, 5 января, в ходе обращения к народу из-за массовых беспорядков.

Уточняется, что до этого данную должность занимал бывший президент республики Нурсултан Назарбаев.

— С сегодняшнего дня я возглавляю Совет безопасности Казахстана, — передает слова Токаева портал informburo.kz.

В этот же день президент Казахстана заявил, что местные власти готовы к максимально жестким мерам в отношении правонарушителей в ходе протестов. По его словам, в результате беспорядков были убиты несколько сотрудников правоохранительных органов.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.