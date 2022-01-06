Перестрелка началась на площади в Алма-Ате

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На площади крупнейшего города Казахстана Алма-Ата утром в четверг, 6 января, началась перестрелка. Об этом сообщает местное агентство Sputnik Казахстан.

— На площади идет перестрелка, — говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

По данным канала, на площади находится порядка 50 единиц техники, среди которых БТР и бронемашины. Территорию по периметру окружили военные грузовики с вооруженными силовиками.

Уточняется, что в центре площади — около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков. У некоторых из них есть огнестрельное оружие.

— Военные заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 метров, после чего завязалась ожесточенная перестрелка, — сообщили в агентстве.

Силовики контролируют ситуацию, чтобы предотвратить наступление преступников на резиденцию президента.

До этого сообщалось, что утром в четверг в городе Алма-Аты началась масштабная зачистка, в которой принимают участие военные и силовики, пишет РИА Новости.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

В этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к народу в связи с беспорядками.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате.

В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.