Россия начала транспортировку миротворцев в Казахстан

Фото: mil.ru / Министерство обороны Российской Федерации

Самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России начали перевозить в Казахстан российскую часть миротворческого контингента. Об этом сообщил секретариат ОДКБ в четверг, 6 января.

— В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач, — передает сообщение секретариата ОДКБ РИА Новости.

Отмечается, что миротворцы направлены на ограниченный период.

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5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к партнерам по ОДКБ за помощью из-за обострения протестов. Глава государства расценил ситуацию в стране как «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате.

В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, которые пытались взять штурмом департамент полиции.