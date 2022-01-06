Токаев сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам

Фото: Instagram / Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил главой Агентства по стратегическому планированию и реформам Асета Иргалиева, до этого занимавшего пост министра национальной экономики. Соответствующий указ опубликован в четверг, 6 января, на официальном сайте президента.

— Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, — говорится в указе.

Иргалиев сменит на этом посту управляющего международным финансовым центром «Астана» Келимбетова Кайрата.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

В этот же день Токаев обратился к партнерам по ОДКБ за помощью из-за обострения протестов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате.

В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, которые пытались взять штурмом департамент полиции.