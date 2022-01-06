Более тысячи человек пострадали из-за массовых беспорядков в Казахстане

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Более тысячи человек пострадали в ходе массовых беспорядков в Казахстане, из которых порядка 400 были госпитализированы. Об этом в четверг, 6 января, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на денные министерства здравоохранения страны.

— Более тысячи человек в разных регионах Казахстана пострадали в результате массовых беспорядков, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации, сообщили в Минздраве, — заявила ведущая выпуска новостей в эфире телеканала.

Уточняется, что преступники совершали нападения, в том числе, и на врачей. От их действий пострадали более десяти медицинских работников.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате.

В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, которые пытались взять штурмом департамент полиции.

В этот же день секретариат ОДКБ сообщил, что самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России начали перевозить в Казахстан российскую часть миротворческого контингента.

По данным на 6 января, во время беспорядков в Алма-Ате погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, еще 353 получили ранения.