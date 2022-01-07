Стали известны подробности ДТП с участием машины скорой помощи в центре Москвы

Фото: Telegram / Прокуратора Москвы

В четверг, 6 января, в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии погибла 65-летняя женщина, а также есть одна пострадавшая.

Известно, что на данный момент прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.

— По предварительной информации, на улице Абельмановская столкнулись легковой автомобиль «Пежо» и автомобиль скорой медицинской помощи, который от удара столкнулся с трамваем, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что в результате ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи пострадал один человек.

Утром в четверг, 6 января, два человека погибли в аварии на территории Новой Москвы. ДТП случилось на 77-м километре Варшавского шоссе, в районе поселения Роговского. Водитель «ВАЗ 2114» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Пежо Боксер».