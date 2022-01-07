СМИ: В Бишкек прибыло два частных самолета, принадлежащих Назарбаеву

Фото: Пресс-служба Совфеда

В четверг, 6 января, появилась информация, что в Бишкекский аэропорт Манас прибыло два частных самолета, которые принадлежат семье президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

— В аэропорт Манас прибыл самолет Bombardier Global Express, о чем свидетельствуют данные с Flightradar24, согласно которым судно приземлилось в Бишкеке примерно в 23:20 по местному времени. Другой аналогичный самолет приземлился в аэропорту примерно в 22:10 по местному времени, — передает информационное агентство 24.kg.

Однако, как пишет РИА Новости, в справочной аэропорта не располагают информацией о приземлении самолетов семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в воздушной гавани Бишкека.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещаламитингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

По данным на 18:28 по московскому времени, в ходе митингов погибли 18 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих национальной армии Казахстана. Еще 748 силовиков получили травмы.

Вечером, 6 января, стало известно, что в Алма-Ате возобновилась стрельба. Очевидцы сообщают о столкновениях, которые происходят в районе площади Республики.