Госдеп выступил против новых санкций по «Северному потоку — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что администрация Соединенных Штатов Америки не поддерживает новые санкции против газопровода «Северный поток — 2». Сообщается, что их до середины января должен был обсудить сенат.

Несмотря на это, Прайс подчеркнул, что данная поправка не будет подлинным в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины. Однако он отметил, что Белый дом все равно выступает против «Северного потока — 2» и за сдерживание Москвы.

Северный поток-2

— Мы обеспокоены тем, что этот закон, если он будет проведен, только подорвет единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы, — рассказал представитель Госдепа, передает РИА Новости.

28 декабря постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. ЕС, как уверен он, не обладает четко выраженной позицией о проекте. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, заключил дипломат.

29 декабря глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

31 декабря президент Соединенных Штатов Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о возможных «масштабных санкциях» против РФ. Российский лидер в ответ сказал, что это было бы серьезной ошибкой.