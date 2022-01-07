Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане

Фото: Администрация президента РФ

Конституционный порядок был практически восстановлен во всех регионах Казахстана. Об этом в пятницу, 7 января, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Об этом он сообщил на заседании контртеррористического штаба, которое состоялось 7 января с участием руководителей администрации Токаева и представителей силовых ведомств.

— Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию, — сказал президент.

Он также добавил, что контртеррористическая операция не должна приостанавливаться до того момента, пока все боевики не будут уничтожены.

Президент подытожил, что террористы все еще применяют оружие и уничтожают имущество местных жителей, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что в Казахстане оказались задержаны свыше 3 тысяч граждан, 26 вооруженных протестующих были уничтожены, еще 18 получили ранения.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещаламитингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставкукабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.