СМИ: Протестующие забаррикадировали здание телеканала «Мир» в Алма-Ате

Фото: Telegram-канал «Sputnik Казахстан»

Участники протестов забаррикадировались в здании телеканала «Мир», которое расположено в Алма-Ате. В инциденте погибли несколько человек. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает телеканал «Хабар-24».

Уточняется, что неизвестные устроили баррикады в здании телеканала на площади Республики.

В результате случившегося тела погибших остались лежать прямо на улице.

До этого, 6 января, телеканал «Мир» сообщал, что с наступлением вечера в Алма-Ате вновь началась стрельба.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещаламитингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставкукабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.